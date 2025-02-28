Бурзянский район Башкирии стал лидером по рождаемости

Стало известно, в каких районах Башкирии зарегистрирована самая высокая рождаемость. Согласно данным статистиков, в 2024 году появились на свет 32 968 человек, а общий коэффициент рождаемости составил 8,1 случая на 1 000 населения. Показатель упал на 6,8% по сравнению с предыдущим годом.
Самый высокий коэффициент был отмечен в Бурзянском районе. Там показатель составил 14,1. Также в топе оказались Баймакский (11,1), Иглинский (11,1), Абзелиловский (10,9) и Уфимский (10,5) районы.
Антирекорд же установлен в Краснокамском районе — 3,4 на 1000 населения.
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