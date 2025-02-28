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В Свердловской области за сутки случилось 49 ДТП

Большая часть аварий, случившихся за сутки на Среднем Урале, связана с неверным выбором скорости.

Источник: Комсомольская правда

На дорогах Свердловской области за сутки 27 февраля произошло 49 аварий. В некоторых из ДТП пострадали люди. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

— В регионе зарегистрировано 49 ДТП, из них два — с пострадавшими, в которых три человека травмированы, — передает отдел пропаганды Госавтоинспекции по Свердловской области.

Известно, что аварии на дорогах случаются из-за нарушений правил дорожного движения. Чаще всего ДТП происходят из-за выбора водителем скорости, не соответствующей дорожным условиям, а также игнорирования правил проезда перекрестков.

Отмечается, что данные о количестве ДТП и пострадавших в них людей не окончательные — они сформированы на основе поступивших обращений от заявителей.

ДТП