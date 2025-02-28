В Самаре полицейские во время рейдов нашли 20 иностранцев-нарушителей

В Самаре силовики провели масштабные рейды, в ходе которых выявили нарушителей миграционного законодательства. По итогам проверок несколько иностранцев были выдворены за пределы России. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
В ходе операции полицейские проверили документы у двухсот человек, у двадцати из них обнаружили нарушения. Один из задержанных — работник пекарни на овощной базе — находился в стране без патента и ранее уклонился от выдворения. Теперь он будет отправлен на родину.
Еще двое иностранцев попытались скрыться от полицейских, заметив служебную машину. После непродолжительной погони их задержали. Позже выяснилось, что они нарушили режим пребывания в стране.
Вместе с ними за пределы России отправят еще шестерых работников торговой площадки. Кроме того, в военные комиссариаты с проверяемых объектов доставили 20 граждан России.