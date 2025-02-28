Студентка из Уфы попалась на новую уловку мошенников о перерасчете стипендии

Мошенники придумали новую схему обмана, жертвами которой становятся бывшие студенты. Так, на «крючок» попалась выпускница уфимского вуза. Ей пообещали перерасчет стипендии, но в итоге она потеряла более миллиона рублей.
Чтобы получить приятный бонус, девушке необходимо было продиктовать смс-код из сообщения. После этого ее стали обрабатывать лжесиловики. Представившийся сотрудником полиции неизвестный напугал уфимку тем, что с озвученным ею кодом мошенники взломали банковское приложение и оформляют на неё кредиты, чтобы переводить их за границу для спонсирования террористов. Теперь ей грозит уголовное преследования, заявил мошенник.
Девушка поверила в легенду и по указке мужчины перевела на счет аферистов 1,5 млн рублей, взятых в кредит.
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