Студентка из Уфы попалась на новую уловку мошенников о перерасчете стипендии

Чтобы получить приятный бонус, девушке необходимо было продиктовать смс-код из сообщения. После этого ее стали обрабатывать лжесиловики. Представившийся сотрудником полиции неизвестный напугал уфимку тем, что с озвученным ею кодом мошенники взломали банковское приложение и оформляют на неё кредиты, чтобы переводить их за границу для спонсирования террористов. Теперь ей грозит уголовное преследования, заявил мошенник.