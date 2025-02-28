Жительница Прикамья погибла на пожаре из-за глухих решеток на окнах

Обнаружив возгорание, 45-летняя хозяйка позвонила в пожарную охрану. Однако выбраться из горящего дома у нее не было возможностей. На окнах стояли глухие решетки, а единственный выход отрезал огонь. Отчаянная женщина попыталась пройти сквозь пламя и дым. К сожалению, она погибла.