Жительница Прикамья погибла на пожаре из-за глухих решеток на окнах

Вечером 26 февраля в одном из домов на улице Никонова в Губахе произошел пожар. Загорелись надворные постройки деревянно-рубленного дома. Огонь охватил 52 квадратных метра, рассказали в краевом МЧС.
Обнаружив возгорание, 45-летняя хозяйка позвонила в пожарную охрану. Однако выбраться из горящего дома у нее не было возможностей. На окнах стояли глухие решетки, а единственный выход отрезал огонь. Отчаянная женщина попыталась пройти сквозь пламя и дым. К сожалению, она погибла.
Пожар ликвидировали 14 огнеборцев и четыре единицы техники. Сейчас причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
МЧС рекомендует жителям Прикамья не устанавливать на окнах глухие решетки. Если решетки установлены, то хотя бы одна должна легко открываться изнутри без ключа и так, чтобы даже ребенок смог самостоятельно выбраться из дома.