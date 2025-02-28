Миллион улетел на безопасный счёт у лифтерши из Хабаровска

В Хабаровске 67-летняя жительница Железнодорожного района, работающая лифтером в одной из местных больниц, стала жертвой телефонных мошенников, сообщает hab.aif.ru.
Женщина обратилась в полицию после того, как перевела преступникам всю свою накопленную сумму — 1 100 000 рублей.
Как рассказала потерпевшая, ей пришло сообщение в мессенджере от имени главного врача больницы. В нём говорилось, что произошла утечка данных и неизвестные уже пытаются перевести деньги с ее банковских счетов. Женщине посоветовали ждать звонка от представителей спецслужб и оказать им полное содействие.
Через некоторое время на телефон хабаровчанки действительно поступил звонок. Мужчина на другом конце провода представился сотрудником одной из спецслужб, подтвердил информацию об утечке и заявил, что все ее деньги находятся в опасности. «Вы должны срочно перевести все сбережения на безопасный счет. Только так можно их спасти!» — настойчиво убеждал мошенник.
67-летняя женщина, напуганная возможной потерей накоплений, отправилась в банк. Там она сняла всю сумму и перевела ее по указанным реквизитам. Только спустя некоторое время она поняла, что ее обманули.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — сообщил Артем Поляков, заместитель начальника УМВД России по г. Хабаровску — начальник полиции.
Злоумышленников разыскивают, а полиция в очередной раз напоминает: сотрудники спецслужб и банков никогда не требуют перевода денег на «безопасные счета».