Миллион улетел на безопасный счёт у лифтерши из Хабаровска

Через некоторое время на телефон хабаровчанки действительно поступил звонок. Мужчина на другом конце провода представился сотрудником одной из спецслужб, подтвердил информацию об утечке и заявил, что все ее деньги находятся в опасности. «Вы должны срочно перевести все сбережения на безопасный счет. Только так можно их спасти!» — настойчиво убеждал мошенник.