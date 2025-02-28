В Большеглушицком районе задержали мужчину с мешком марихуаны

В конце декабря 2024 г. полиция Большеглушицкого района остановила для проверки документов прохожего с шатающейся походкой, который нервно жестикулировал большим мешком. Выяснилось, что мужчина находится в наркотическом опьянении, а в мешке у него находится более 300 граммов марихуаны.