ФСБ предотвратила теракт разведки Украины против крымского митрополита Тихона

«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), — сообщили в ФСБ. — В результате проведенных мероприятий в Москве задержаны гражданин Украины и гражданин РФ, завербованные Главным управлением разведки Минобороны Украины посредством мессенджера Telegram». В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств, в рамках которого они арестованы.
В ФСБ сообщили, что у подозреваемых изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины с их фотографиями и измененными установочными данными.
Мужчины признались, что были завербованы военной разведкой Украины и должны были совершить теракт в Москве. «Фигуранты дали признательные показания, что в середине 2024 года были завербованы сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины для подготовки физического устранения митрополита Тихона», — отметили в ЦОС. В декабре 2024 года через тайник им передали самодельное взрывное устройство. «Преступную акцию они планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в Москве. После совершения преступления планировали выехать из России с использованием поддельных паспортов, предоставленных украинскими спецслужбами», — сообщили в ФСБ.