ФСБ предотвратила теракт разведки Украины против крымского митрополита Тихона

Мужчины признались, что были завербованы военной разведкой Украины и должны были совершить теракт в Москве. «Фигуранты дали признательные показания, что в середине 2024 года были завербованы сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины для подготовки физического устранения митрополита Тихона», — отметили в ЦОС. В декабре 2024 года через тайник им передали самодельное взрывное устройство. «Преступную акцию они планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в Москве. После совершения преступления планировали выехать из России с использованием поддельных паспортов, предоставленных украинскими спецслужбами», — сообщили в ФСБ.