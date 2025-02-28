В Краснодарском крае грузовик врезался в легковушку, есть пострадавшие

По информации правоохранителей, водитель 1999 года рождения ехал по ФАД «Дон» на грузовике ГАЗ. Он допустил выезд на встречную полосу и врезался там в автомобиль Toyota.



В аварии пострадали оба водителя и двое пассажиров легковушки. Все обстоятельства произошедшего продолжают устанавливаться. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.