По информации правоохранителей, водитель 1999 года рождения ехал по ФАД «Дон» на грузовике ГАЗ. Он допустил выезд на встречную полосу и врезался там в автомобиль Toyota.
В аварии пострадали оба водителя и двое пассажиров легковушки. Все обстоятельства произошедшего продолжают устанавливаться. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В Краснодарском крае грузовик врезался в легковушку, есть пострадавшие
На трассе вблизи Горячего Ключа столкнулись фура и иномарка. ДТП произошло вчера, 27 февраля, примерно в 13:55.
По информации правоохранителей, водитель 1999 года рождения ехал по ФАД «Дон» на грузовике ГАЗ. Он допустил выезд на встречную полосу и врезался там в автомобиль Toyota.