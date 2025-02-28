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В Краснодарском крае грузовик врезался в легковушку, есть пострадавшие

На трассе вблизи Горячего Ключа столкнулись фура и иномарка. ДТП произошло вчера, 27 февраля, примерно в 13:55.

Источник: соцсети

По информации правоохранителей, водитель 1999 года рождения ехал по ФАД «Дон» на грузовике ГАЗ. Он допустил выезд на встречную полосу и врезался там в автомобиль Toyota.

В аварии пострадали оба водителя и двое пассажиров легковушки. Все обстоятельства произошедшего продолжают устанавливаться. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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