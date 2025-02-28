На Кубани закладчику «синтетики» из Таджикистана грозит до 20 лет колонии

По версии следствия, в июле 2024 года иностранец купил в Интернете более 1 килограмма синтетического наркотика и более 150 грамм сильнодействующего вещества. Все это он планировал сбыть через закладки в Краснодаре, однако не успел, так как ему помешали сотрудники полиции.