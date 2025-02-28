На Кубани закладчику «синтетики» из Таджикистана грозит до 20 лет колонии, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В Краснодаре 21-летний приезжий из Таджикистана обвиняется по ч.3 ст. 30, ч.3 и ч.5 ст. 228.1 УК РФ и по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 234 УК РФ.
По версии следствия, в июле 2024 года иностранец купил в Интернете более 1 килограмма синтетического наркотика и более 150 грамм сильнодействующего вещества. Все это он планировал сбыть через закладки в Краснодаре, однако не успел, так как ему помешали сотрудники полиции.
В ходе следствия он полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.
Напомним, в наркоторговле обвинили 17-летнего жителя Кубани и его сообщника. В июне 2024 года подростка задержали полицейские, когда тот пытался забрать наркотики из тайника. В том же месяце в помещении техобслуживания, где жил, и работа второй подозреваемый, правоохранители изъяли крупную партию наркотиков.