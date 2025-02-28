В Курчатовском районе Челябинска введен карантин по бешенству животных

Опубликовано соответствующее распоряжение областного правительства.
«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории эпизоотического очага, расположенного по адресу: Курчатовский район, Свердловский проспект, дом 8», — говорится в документе.
Неблагополучным пунктом определена территория в радиусе до двух километров от эпизоотического очага. Там запрещено проведения ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных, их вывоз в течение 179 календарных дней.
Карантин устанавливается на 60 календарных дней, начиная с 27 февраля.