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В Курчатовском районе Челябинска введен карантин по бешенству животных

В Курчатовском районе Челябинска введен карантин по бешенству животных, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Опубликовано соответствующее распоряжение областного правительства.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на территории эпизоотического очага, расположенного по адресу: Курчатовский район, Свердловский проспект, дом 8», — говорится в документе.

Неблагополучным пунктом определена территория в радиусе до двух километров от эпизоотического очага. Там запрещено проведения ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных, их вывоз в течение 179 календарных дней.

Карантин устанавливается на 60 календарных дней, начиная с 27 февраля.