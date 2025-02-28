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В Ростове-на-Дону в ДТП пострадал ребенок

В Ростове столкнулись две легковушки, есть пострадавшие.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в ДТП столкнулись две легковушки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Происшествие случилось днем 27 февраля на проспекте Еременко.

По предварительной информации ведомства, водитель «Хендай Солярис» в районе дома № 53/1 не справился с управлением и врезался «Ладу Веста». От сильного удара транспортные средства отбросило в разные стороны.

В результате происшествия пострадали водитель и 11-летний ребенок, который находился в автомобиле «Хендай Солярис». Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего.