В Приморье заключили под стражу оголившегося перед школьницей мужчину

В Приморье избрали меру пресечения мужчине, который оголился перед десятилетней девочкой. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, его заключили под стражу.
Напомним, ранее «Комсомольская правда — Дальний Восток» писала о том, что мужчина оголил свой половой орган и показал его 10-летней девочке недалеко от школы № 23 в Находке.
По факту случившегося следственный комитет региона завел уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что во Владивостоке мужчина избил и изнасиловал женщину в подъезде.