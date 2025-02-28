В Башкирии на трассе Р-240 столкнулись 9 машин.

Девять машин столкнулись на трассе Р-240 Уфа — Оренбург. Массовое ДТП произошло на 158 километре трассы около деревни Рамадановка Мелеузовского района. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, спасатели прибыли на место аварии, выяснили, что погибших нет, предварительно травмированы два человека. Им оказали первую помощь.