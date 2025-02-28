В Башкирии на трассе Р-240 столкнулись 9 машин.

Девять машин столкнулись на трассе Р-240 Уфа — Оренбург. Массовое ДТП произошло на 158 километре трассы около деревни Рамадановка Мелеузовского района. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, спасатели прибыли на место аварии, выяснили, что погибших нет, предварительно травмированы два человека. Им оказали первую помощь.
Сейчас сотрудники госавтоинспекции выясняют причину произошедшего. Организовано реверсивное движение по одной полосе.
В ведомстве добавили, что на дороге сильный туман. Сейчас на участке с 146 (Новая Васильевка) по 170 км (Салават) в связи с неблагоприятными погодными условиями введено временное ограничение движения для всех видов машин.