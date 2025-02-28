Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четырех человек спасли при пожарах в Свердловской области

За сути в регионе ликвидировали 9 пожаров.

За минувшие сутки на Среднем Урале потушили 9 пожаров, больше половины из которых случились в жилом секторе.

Так, накануне в Нижнем Тагиле на улице Коминтерна горел мусор на лестничной клетке на первом этаже 2-этажного жилого дома на площади 15 квадратных метров.

«Из дома спасены четыре человека с помощью спасустройств. Пожар ликвидировали в течение 5 минут. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», — рассказали в МЧС по Свердловской области.

В Екатеринбурге на улице Академика Бардина огонь повредил домашнее имущество в квартире на первом этаже 5-этажного жилого дома. Пожар на 4 «квадратах» потушили сами жильцы первичными средствами пожаротушения.

В Верхней Салде на улице Рабочей Молодежи горела частная баня на площади 4 квадратных метра. С огнем справились за 10 минут 8 спасателей на двух спецмашинах.

пожары