В Хабаровске 25 школьников отравились едой из столовой

В Хабаровске разгорается скандал: в школе № 68 произошла массовая вспышка кишечной инфекции среди учащихся, сообщает пресс-служба Прокуратуры края.
С 17 по 23 февраля 2025 года сразу 25 школьников обратились за медицинской помощью с жалобами на сильную тошноту, боли в животе и расстройства пищеварения. К счастью, госпитализация не понадобилась, но сам факт столь крупного инцидента вызвал пристальное внимание прокуратуры и специалистов Роспотребнадзора.
Прокуратура Индустриального района совместно с санитарными службами провела проверку организации школьного питания. Выяснилось, что ответственность за питание в учреждении несет АО «Комбинат питания», работающее по муниципальному контракту. Однако выяснилось, что организация грубо нарушала санитарно-эпидемиологические нормы, установленные законом.
Нарушения нашли не только у поставщика еды: проверки вскрыли серьезные проблемы и в работе должностных лиц самой школы. Надзорные органы заявили о ненадлежащем контроле за качеством продуктов и состоянием пищеблока, что могло привести к массовому отравлению детей.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила представления руководству школы и поставщику питания. Кроме того, решается вопрос о возбуждении административных дел сразу по двум статьям КоАП РФ:
Статья 6.6 — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.
Статья 6.7 — нарушение санитарных норм в условиях воспитания и обучения детей.
Но на этом дело не ограничилось. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный комитет, который уже возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических требований, повлекшее массовое заболевание.
После скандала в школе провели масштабную дезинфекцию: продезинфицировали пищеблок, классы и места общего пользования. Учебный процесс уже возобновлен, но родители учеников серьезно обеспокоены: насколько безопасно кормят их детей.
Ход расследования остается под контролем прокуратуры.