В Хабаровске 25 школьников отравились едой из столовой

С 17 по 23 февраля 2025 года сразу 25 школьников обратились за медицинской помощью с жалобами на сильную тошноту, боли в животе и расстройства пищеварения. К счастью, госпитализация не понадобилась, но сам факт столь крупного инцидента вызвал пристальное внимание прокуратуры и специалистов Роспотребнадзора.