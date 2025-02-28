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Повреждение тепловой магистрали произошло в Мозыре

Для координации действий создавался штаб, ход восстановительных работ был под контролем Минэнерго и властей Гомельского области.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 фев — Sputnik. Тепловая магистраль была повреждена в четверг в Мозыре, энергетики полностью восстановили теплоснабжение, сообщили в официальном Telegram-канале Минэнерго республики.

В ведомстве проинформировали, что устранением неполадки и восстановлением нормального функционирования системы теплоснабжения в городе занимались специалисты предприятия «Гомельэнерго».

«В период проведения ремонтных работ температура горячего водоснабжения временно снижалась ниже +50°C. При этом, температура воздуха в жилых помещениях жителей Мозыря не опускалась ниже необходимых параметров», — говорится в сообщении.

Чтобы скоординировать все действия, был создан штаб, а ход восстановительных работ был под контролем Минэнерго и Гомельского облисполкома.

«Работы по ликвидации повреждения трубопровода были успешно завершены, и 28 февраля в 03:30 теплоснабжение всех потребителей восстановлено в полном объеме», — сообщили в пресс-службе профильного министерства.