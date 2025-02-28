Напавший на школьниц житель Уфы предстанет перед судом.

Следователи завершили расследование дела о нарушении неприкосновенности жилища, хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти. По данным пресс-служб СУ СКР по РБ и прокуратуры РБ, днем 17 февраля в подъезде одного из домов по улице Р. Зорге пьяный мужчина, увидев выходившую из квартиры 15-летнюю девушку, втолкнул ее обратно и незаконно проник в квартиру, где находились две ее 14-летние подруги. Когда несовершеннолетние попытались выгнать его из дома, он нанес им телесные повреждения.