Напавший на школьниц житель Уфы предстанет перед судом.

Следователи завершили расследование дела о нарушении неприкосновенности жилища, хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти. По данным пресс-служб СУ СКР по РБ и прокуратуры РБ, днем 17 февраля в подъезде одного из домов по улице Р. Зорге пьяный мужчина, увидев выходившую из квартиры 15-летнюю девушку, втолкнул ее обратно и незаконно проник в квартиру, где находились две ее 14-летние подруги. Когда несовершеннолетние попытались выгнать его из дома, он нанес им телесные повреждения.
На крики школьниц в подъезд выбежали соседи, после чего фигурант скрылся с места происшествия. Вскоре правоохранителям удалось установить местонахождение мужчины, который в момент задержания оказал сопротивление и применил насилие в отношении полицейского.
Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.