В Минске пьяный сын пытался сбросить мать с балкона

Сообщается, что 34-летний минчанин находился в состоянии алкогольного опьянения и начал ругаться со своей матерью. Женщина пригрозила вызвать милицию и это привело мужчину в ярость. Он стал хватать мать за одежду, тело, бил о мебель, душил. В какой-то момент он разбил стекло балконной рамы и пытался сбросить женщину с балкона. Из-за того, что она сопротивлялась, фигурант не смог этого сделать, но все свои действия он сопровождал угрозами убийством.