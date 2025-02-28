В Минске пьяный сын пытался сбросить мать с балкона. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Октябрьского района, передает агентство «Минск-Новости».
Сообщается, что 34-летний минчанин находился в состоянии алкогольного опьянения и начал ругаться со своей матерью. Женщина пригрозила вызвать милицию и это привело мужчину в ярость. Он стал хватать мать за одежду, тело, бил о мебель, душил. В какой-то момент он разбил стекло балконной рамы и пытался сбросить женщину с балкона. Из-за того, что она сопротивлялась, фигурант не смог этого сделать, но все свои действия он сопровождал угрозами убийством.
После случившегося женщина обратилась в милицию. В отношении минчанина заведено уголовное дело. Он полностью признал вину, раскаялся в содеянном. Помощник прокурора Октябрьского района Кристина Кондратенкова уточнила, что фигурант работает сантехником в частной компании, на иждивении у него двое детей.
Кондратенкова отметила, что суд признал минчанина виновным в угрозе убийством на основании статьи 186 Уголовного кодекса. Суд назначил ему окончательное наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год 6 месяцев. Кроме того, мужчина пройдет принудительное лечение от наркомании.
Ранее минчанин угрожал убийством родителям, поссорившись с сожительницей.
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