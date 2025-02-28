В Уфе в ДТП с тремя иномарками пострадали мужчина и двое детей.

Во встречном ДТП пострадали двое детей. Как сообщили в пресс-службе ГАИ Уфы, утром 27 февраля 33-летний водитель «Субару Форестер», следуя по улице Набережной реки Уфы в сторону Новоженова, врезался во встречную «Киа К5». После чего «Киа» по инерции совершила столкновение с движущейся во встречном направлении машиной «Хендай Солярис».
В ДТП пострадали три человека: 36-летний водитель автомобиля «Kia K5» и двое его пассажиров — 12-летний мальчик и 5-летняя девочка. Все они доставлены в больницу, после оказания медицинской помощи отпущены. По факту аварии начали разбирательство.