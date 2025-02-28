Инженера УК в Челябинской области осудят за гибель пьяного работника

По версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемый допустил на объект работника, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не прошёл обучение и инструктаж по охране труда. Кроме того, обвиняемый не обеспечил его средствами индивидуальной защиты при работе на высоте: каской и специальной обувью.