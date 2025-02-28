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Инженера УК в Челябинской области осудят за гибель пьяного работника

В Магнитогорске главного инженера управляющей компании ООО «Дистанция гражданских сооружений» будут судить за гибель пьяного работника. Его обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Источник: Pchela.News

Между УК и обвиняемым, как индивидуальным предпринимателем, был заключён договор-подряда на ремонт лестничных клеток многоквартирного дома на улице Бахметьева. Предприниматель должен был обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности.

По версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемый допустил на объект работника, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не прошёл обучение и инструктаж по охране труда. Кроме того, обвиняемый не обеспечил его средствами индивидуальной защиты при работе на высоте: каской и специальной обувью.

— В результате допущенных нарушений работник упал со строительных лесов на лестничный марш, получил травму головы, от которой впоследствии скончался в больнице, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Известно, что обвиняемый уже был судим за аналогичное преступление в 2008 году. Тогда работник погиб в результате падения со строительных лесов.

Напомним, в феврале управляющую компанию в Челябинске обязали выплатить 2,4 миллиона рублей родителям 11-летнего мальчика, который погиб во дворе дома от удара током.

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