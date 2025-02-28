Инженера УК в Челябинской области осудят за гибель пьяного работника

Между УК и обвиняемым, как индивидуальным предпринимателем, был заключён договор-подряда на ремонт лестничных клеток многоквартирного дома на улице Бахметьева. Предприниматель должен был обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности.
По версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемый допустил на объект работника, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не прошёл обучение и инструктаж по охране труда. Кроме того, обвиняемый не обеспечил его средствами индивидуальной защиты при работе на высоте: каской и специальной обувью.
— В результате допущенных нарушений работник упал со строительных лесов на лестничный марш, получил травму головы, от которой впоследствии скончался в больнице, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Известно, что обвиняемый уже был судим за аналогичное преступление в 2008 году. Тогда работник погиб в результате падения со строительных лесов.
Напомним, в феврале управляющую компанию в Челябинске обязали выплатить 2,4 миллиона рублей родителям 11-летнего мальчика, который погиб во дворе дома от удара током.