Дело против уфимца, напавшего на школьниц, передали в суд

В Уфе завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который попытался ворваться в квартиру дома на улице Зорге к трем школьницам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
Напомним, уфимец заметил выходящую в подъезд 14-летнюю девочку, подбежал и зашел в квартиру, где были еще две школьницы. Внутри он стал наносить им удары, но на крик девочек вышли соседи и спугнули нападавшего.
Уфимца быстро задержали, но при этом он успел ударить полицейского. Вину в предъявленных обвинениях по статьям «хулиганство» и «применение насилия, не опасного для здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» мужчина признал.
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