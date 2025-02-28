Дело против уфимца, напавшего на школьниц, передали в суд

Уфимца быстро задержали, но при этом он успел ударить полицейского. Вину в предъявленных обвинениях по статьям «хулиганство» и «применение насилия, не опасного для здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» мужчина признал.