В Казахстане завели 25 дел на лидеров ОПГ

«С начала года инициировано возбуждение 25 уголовных дел в отношении лидеров и участников криминальных структур, в том числе четыре дела по ОПГ, имеющим признаки транснационального характера, один факт создания преступного сообщества, а также впервые начато досудебное расследование по факту создания и руководства транснационального преступного сообщества», — говорится в сообщении.
В число фигурантов этих уголовных дел входят представители криминального мира, причастные к тяжким и особо тяжким преступлениям как в Казахстане, так и за его пределами.
«Совместно с КНБ, службой государственной охраны и генеральной прокуратурой осуществляется комплекс мероприятий по сбору доказательной базы, в том числе на межгосударственном уровне. Всего привлекаются к ответственности более 100 лиц», — сказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.