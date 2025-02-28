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В Казахстане завели 25 дел на лидеров ОПГ

В Казахстане с начала 2025 года возбудили 25 уголовных дел на главарей и участников криминальных схем и организованных преступных групп, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Кадр из видео

«С начала года инициировано возбуждение 25 уголовных дел в отношении лидеров и участников криминальных структур, в том числе четыре дела по ОПГ, имеющим признаки транснационального характера, один факт создания преступного сообщества, а также впервые начато досудебное расследование по факту создания и руководства транснационального преступного сообщества», — говорится в сообщении.

В число фигурантов этих уголовных дел входят представители криминального мира, причастные к тяжким и особо тяжким преступлениям как в Казахстане, так и за его пределами.

«Совместно с КНБ, службой государственной охраны и генеральной прокуратурой осуществляется комплекс мероприятий по сбору доказательной базы, в том числе на межгосударственном уровне. Всего привлекаются к ответственности более 100 лиц», — сказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.