В Казахстане завели 25 дел на лидеров ОПГ

«С начала года инициировано возбуждение 25 уголовных дел в отношении лидеров и участников криминальных структур, в том числе четыре дела по ОПГ, имеющим признаки транснационального характера, один факт создания преступного сообщества, а также впервые начато досудебное расследование по факту создания и руководства транснационального преступного сообщества», — говорится в сообщении.