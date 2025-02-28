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Минчанка хотела спрятать бутылку от дочери и выбросила ее в окно, разбив авто

Жительница Минска выбросила в окно бутылку и разбила автомобиль соседа.

Источник: Комсомольская правда

Минчанка хотела спрятать бутылку от дочери и выбросила ее в окно, разбив авто. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Говорится, что в Ленинское РУВД обратился мужчина. Он рассказал, что неизвестный повредил в его автомобиле стекло крышки багажника. Сотрудники милиции выяснили, что к этому причастна 52-летняя соседка, которая работает продавцом. Она сообщила, что выпивала у себя дома алкоголь.

«А чтобы ее дочка не узнала об употреблении алкоголя, решила выбросить пустую бутылку из окна», — отметили в милиции.

Сообщается, что минчанка будет возмещать причиненный ущерб в размере 850 рублей. Заведено уголовное дело за хулиганство.

Тем временем «продавец посуды» ограбил 90-летнюю минчанку с деменцией, проследив за ней на улице.

Ранее под Оршей мужчина бил топором по двери соседа, желая с ним поговорить: «Появилась навязчивая мысль, что сосед за ним следит».

А еще Минтруда Беларуси сказало, кто может получить доплату к пенсии до 500 рублей.