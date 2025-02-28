Минчанка хотела спрятать бутылку от дочери и выбросила ее в окно, разбив авто

Говорится, что в Ленинское РУВД обратился мужчина. Он рассказал, что неизвестный повредил в его автомобиле стекло крышки багажника. Сотрудники милиции выяснили, что к этому причастна 52-летняя соседка, которая работает продавцом. Она сообщила, что выпивала у себя дома алкоголь.