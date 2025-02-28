Бросил в колодец и присыпал землёй. Дончанку убил друг в день её рождения

Егор и Светлана (все имена изменены — прим.ред.) — друзья с детства. Живут по соседству, ходят друг к другу в гости. И тот роковой день не был исключением. Светлана пришла к Егору в честь своего Дня рождения. Но встреча друзей обернулась смертью для одного из них.
Товарищи часто ссорились, но этот раз был единственным, когда Егор позволил себе поднять руку на подругу. Он пару раз ударил её бутылкой из-под водки, а затем выкинул бездыханное тело в колодец. Подробности — в материале Rostov.aif.ru.
Упала замертво.
Казалось бы, у Светланы есть всё: любимый мужчина, трое взрослых детей. А ещё — старый закадычный товарищ, которого она иногда навещает. Увы, в свой последний день рождения она пошла к Егору — хотела отпраздновать.
Чтобы с полным размахом отметить это событие, Егор и Светлана выпили по 2−3 рюмки водки. Затем, по словам одного из свидетелей, именинница ушла, больше её никто не видел. Со слов подсудимого, Светлана попросила денег в долг. Получив отказ, подруга детства начала оскорблять Егора.
Он не растерялся и взял ту самую бутылку водки, которую накануне распивал со Светланой. Пару раз ударил по голове — куда попало. Светлана упала, ударилась о железный газовый баллон, ещё раз получила бутылкой по голове. А после она упала замертво.
Голова была разбита. В комнате — лужа крови, которую Егор решил не убирать. Делать нечего: закинув бутылку за диван, подсудимый взял труп за руки и из дома протащил на улицу, по грязной истоптанной земле поволок к заброшенному колодцу на заднем дворе. Глубина колодца — девять метров.
Нашли по куртке.
На следующий день Егор решил, что спрятал труп ненадёжно, поэтому накрыл его сверху мешковатой плёнкой, а сверху присыпал ведром земли. Планы нарушил сосед Никита. Он будто бы почувствовал себя детективом и решил сам отправить на поиски Светланы через несколько дней после её странного исчезновения.
Придя в дом к Егору, он обнаружил, что хозяин спит. Никита не стал будить соседа и начал по-хозяйски рыскать вокруг: заглянул в сараи, покопался в постройках. А потом подошёл к колодцу. Мимолётно посмотрев, он краем глаза подметил, что на дне лежит что-то похожее на куртку. Первая мысль Никиты: убитая могла упасть в бесхозное место в состоянии опьянения. Немедля, он побежал домой рассказать обо всём супруге.
Вернувшись с женой, Никита указал на колодец — мол, внизу предмет, похожий на куртку. Супруга увидела то же самое и немедленно вызвала полицию. Сотрудники МВД приехали быстро — примерно через 15 минут после звонка. Труп Светланы действительно был на дне колодца…
Егора задержали по подозрению в убийстве. Зимовниковский суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.