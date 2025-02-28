Бросил в колодец и присыпал землёй. Дончанку убил друг в день её рождения

Придя в дом к Егору, он обнаружил, что хозяин спит. Никита не стал будить соседа и начал по-хозяйски рыскать вокруг: заглянул в сараи, покопался в постройках. А потом подошёл к колодцу. Мимолётно посмотрев, он краем глаза подметил, что на дне лежит что-то похожее на куртку. Первая мысль Никиты: убитая могла упасть в бесхозное место в состоянии опьянения. Немедля, он побежал домой рассказать обо всём супруге.