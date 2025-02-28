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11 лет тюрьмы получил астанчанин за 17 граммов наркотиков

В Астане вынесли приговор по делу о незаконном хранении психотропных веществ.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам г. Астаны вынес приговор в отношении гражданина К., признав его виновным в незаконном хранении психотропных веществ в особо крупном размере с целью сбыта, сообщает El.kz со ссылкой на столичные суды.

Согласно материалам уголовного дела, в августе 2024 года К., действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленными соучастниками, хранил в рюкзаке аналог психотропного вещества общим весом 11,73 грамма и психотропное вещество весом 5,33 грамма. Незаконные действия осуществлялись с использованием электронных информационных ресурсов.

В ходе рассмотрения дела вина подсудимого была доказана на основании свидетельских показаний, заключений экспертиз, видеозаписей и других материалов уголовного дела.

Прокурор запросил наказание в виде 11 лет лишения свободы. Подсудимый признал вину частично.

Статья 297 ч.3 УК РК предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Смягчающих и отягчающих обстоятельств суд не установил. Учитывая тяжесть преступления, направленного против здоровья населения и нравственности, суд назначил К. 11 лет лишения свободы.

Приговор не был обжалован и вступил в законную силу.