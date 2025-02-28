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Мужчину застрелили в Астане

Мужчину убили выстрелом в голову в Астане. В полиции подтвердили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Информация об убийстве появилась в соцсетях. В столичном департаменте полиции корреспонденту NUR.KZ сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства.

«По предварительным данным, преступление произошло в ходе конфликта между ранее знакомыми лицами. В результате ссоры подозреваемый произвел выстрел в голову погибшего», — рассказали в ДП.

Подозреваемого уже задержали, он водворен в изолятор. Орудие преступления изъято. Сейчас ведется расследование, направленное на установление всех обстоятельств, добавили в полиции.