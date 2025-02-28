Снова лазурный. В Петергофе у СПбГУ полыхал автобус

Лазурные автобусы в Петербурге горят регулярно. В январе председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев в интервью «Фонтанке» рассказал, что возгорания в автобусах в последние два года связаны с компоновкой деталей, в частности с системой охлаждения радиатора. По словам чиновника, базовые причины две: короткое замыкание или устройство гидропривода радиатора. «Фонтанка» писала о механике таких возгораний: попадание масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя.