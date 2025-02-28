Челябинские полицейские ликвидировали наркопритон в Ленинском районе

Сотрудники полиция ликвидировали наркопритон в Ленинском районе Челябинска. Когда оперативники нагрянули в квартиру, хозяин как раз принимал трех «клиентов». Подробности сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Ранее судимый 38-летний челябинец постоянно устраивал нарковечеринки в своей квартире в доме по улице Дзержинского. Сам он употребляет запрещенные вещества довольно давно.
В ходе осмотра помещения полицейские нашли и изъяли трубки со следами нагара, электронные весы и другие предметы для употребления наркотиков.
На троих посетителей притона, которые оказались в квартире в момент операции, составили протоколы за употребление наркотических веществ без назначения врача.
Возбуждено уголовное дело.