В Бутурлиновке Воронежской области сгорел жилой дом

А в Лисках на улице Василия Буракова в 18.47 загорелись два гаража. Ликвидацией возгорания занимались шесть сотрудников МЧС, приехавших на место ЧП на двух пожарных машинах. С пламенем они справились в 19.01. В результате пожара в первом гараже 3×6м огонь повредил стены и потолок на 8 «квадратах», а также моторный отсек и колеса «Форд Фокус» на 3 кв.м. Во втором той же площади обгорело потолочное перекрытие по всей площади. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было.