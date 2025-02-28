Двух школьных друзей с отравлением увезли в реанимацию с уроков в Петербурге

— По предварительной информации, оба пациента — друзья. Согласно записям с камер видеонаблюдения, в школу они пришли вместе ко второму уроку. Во время занятия девочке стало плохо и ей вызвали скорую помощь. Немного позже парня обнаружили спящим в коридоре школы, после чего его госпитализировали, — уточнило агентство.