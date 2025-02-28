Двух школьных друзей с отравлением увезли в реанимацию с уроков в Петербурге

Днем 27 февраля из школы на проспекте Буденного в Детскую больницу № 5 имени Филатова привезли двух школьников: 12-летнюю девочку и 15-летнего парня. Они поступили в тяжелом состоянии. Врачи оперативно осмотрели подростков и пришли к выводу, что они отравились веществом неизвестного токсического действия. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».
— По предварительной информации, оба пациента — друзья. Согласно записям с камер видеонаблюдения, в школу они пришли вместе ко второму уроку. Во время занятия девочке стало плохо и ей вызвали скорую помощь. Немного позже парня обнаружили спящим в коридоре школы, после чего его госпитализировали, — уточнило агентство.
Оба ученика воспитываются в неполных семьях, но благополучных, на учете не состоят. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала о 12-летнем мальчика, которого увезли в больницу после того, как его обнаружили лежащим и кричащим от боли под окнами одного из домов в городе на Неве.