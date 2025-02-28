Возвращавшийся из России житель Лиды поджег сиденья в поезде, разлив алкоголь. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В сообщении говорится, что 48-летний житель Лиды возвращался из России на поезде домой, употребляя алкоголь. На поезде к городу мужчина вылил спиртное на сиденья и поджег их. Огонь оперативно потушили проводники поезда. Милиция на ближайшей станции задержала фигуранта. Свои поступки он объяснил следующим:
«Ко мне пришел неизвестный и сказал, что меня везут в ад, нужно остановить поезд», — привели в телеграм-канале слова задержанного.
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