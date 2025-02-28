Возвращавшийся из России житель Лиды поджег сиденья в поезде, разлив алкоголь

В сообщении говорится, что 48-летний житель Лиды возвращался из России на поезде домой, употребляя алкоголь. На поезде к городу мужчина вылил спиртное на сиденья и поджег их. Огонь оперативно потушили проводники поезда. Милиция на ближайшей станции задержала фигуранта. Свои поступки он объяснил следующим: