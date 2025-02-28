Владелец собак, покалечивших ребенка в Сочи, получил подписку о невыезде

В среду в садовом товариществе Адлерского района, по предварительной информации, на девятилетнего мальчика набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребёнка с множественными ранами лица госпитализировали, затем его вертолетом доставили в Краснодар. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, там мальчика прооперировали, его состояние тяжелое.