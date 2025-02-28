Что известно о предотвращении теракта против митрополита Тихона

ФСБ России предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), готовившийся военной разведкой Украины. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержаны и арестованы россиянин и гражданин Украины.