Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о предотвращении теракта против митрополита Тихона

ФСБ России предотвратила в Москве теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), готовившийся военной разведкой Украины. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержаны и арестованы россиянин и гражданин Украины.

ТАСС собрал основное, что известно на данный момент.

Предотвращение теракта

  • ФСБ России предотвратила в Москве теракт против крымского митрополита Тихона, готовившийся украинской военной разведкой.
  • За его подготовку задержали и арестовали россиянина и гражданина Украины.
  • Ими оказались клирик Никита Иванкович и помощник митрополита Денис Попович.
  • В ФСБ сообщили, что у них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины с их фотографиями и измененными установочными данными.
  • Подозреваемые дали признательные показания.
  • В их телефонах оперативники обнаружили более 70 украинских контактов, среди которых пресс-секретарь ВСУ Маргарита Ревчаченко.
  • Установлено, что задержанных завербовали в середине 2024 года посредством мессенджера Telegram.
  • В декабре 2024 года через тайник им передали самодельное взрывное устройство.
  • Против подозреваемых возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств.

Признания подозреваемых

  • Помощник митрополита Тихона Денис Попович, являющийся уроженцем города Черновцы, сообщил, что был завербован спецслужбами Украины под угрозой убийства его родственников.
  • По словам задержанных, они должны были заложить взрывное устройство в жилом помещении митрополита Тихона в Сретенском монастыре в Москве. Бомбу в храм должен был принести Попович.

ФСБ
религии