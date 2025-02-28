Что известно о предотвращении теракта против митрополита Тихона

ТАСС собрал основное, что известно на данный момент.
Предотвращение теракта
- ФСБ России предотвратила в Москве теракт против крымского митрополита Тихона, готовившийся украинской военной разведкой.
- За его подготовку задержали и арестовали россиянина и гражданина Украины.
- Ими оказались клирик Никита Иванкович и помощник митрополита Денис Попович.
- В ФСБ сообщили, что у них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины с их фотографиями и измененными установочными данными.
- Подозреваемые дали признательные показания.
- В их телефонах оперативники обнаружили более 70 украинских контактов, среди которых пресс-секретарь ВСУ Маргарита Ревчаченко.
- Установлено, что задержанных завербовали в середине 2024 года посредством мессенджера Telegram.
- В декабре 2024 года через тайник им передали самодельное взрывное устройство.
- Против подозреваемых возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств.
Признания подозреваемых
- Помощник митрополита Тихона Денис Попович, являющийся уроженцем города Черновцы, сообщил, что был завербован спецслужбами Украины под угрозой убийства его родственников.
- По словам задержанных, они должны были заложить взрывное устройство в жилом помещении митрополита Тихона в Сретенском монастыре в Москве. Бомбу в храм должен был принести Попович.