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В Якутии произошла вспышка кишечной инфекции, заразились 70 человек

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Якутии в республиканском центре реабилитации выявили 70 человек с признаками кишечной инфекции, сообщили пресс-служба минздрава региона в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) из ГАУ РС (Я) “Республиканский центр медицинской реабилитации и спортивной медицины” 28 февраля поступила информация о выявлении 70 пациентов с симптомами кишечной инфекции, из которых 21 ребенок», — говорится в релизе.

Сейчас врачи — инфекционисты осматривают больных для уточнения диагноза.

Ситуация находится на контроле республиканского минздрава, пациентам оказывают необходимую помощь.

Управление Роспотребнадзора по республике проводит эпидемиологическое расследование, по его итогам дадут заключение о причинах вспышки кишечной инфекции.