В Якутии произошла вспышка кишечной инфекции, заразились 70 человек

«В министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) из ГАУ РС (Я) “Республиканский центр медицинской реабилитации и спортивной медицины” 28 февраля поступила информация о выявлении 70 пациентов с симптомами кишечной инфекции, из которых 21 ребенок», — говорится в релизе.