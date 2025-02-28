В Якутии произошла вспышка кишечной инфекции, заразились 70 человек

«В министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) из ГАУ РС (Я) “Республиканский центр медицинской реабилитации и спортивной медицины” 28 февраля поступила информация о выявлении 70 пациентов с симптомами кишечной инфекции, из которых 21 ребенок», — говорится в релизе.
Сейчас врачи — инфекционисты осматривают больных для уточнения диагноза.
Ситуация находится на контроле республиканского минздрава, пациентам оказывают необходимую помощь.
Управление Роспотребнадзора по республике проводит эпидемиологическое расследование, по его итогам дадут заключение о причинах вспышки кишечной инфекции.