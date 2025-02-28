Мошенница продавала фальшивые билеты на концерты в Астане

Так, мошенница обманула 38 человек, нанеся ущерб на сумму свыше 500 тысяч тенге. В суде она признала свою вину и выразила раскаяние, указав, что на ее иждивении находится малолетний ребенок. В итоге, с учетом этих обстоятельств, ей было назначено наказание — 4 года ограничения свободы с принудительными работами.