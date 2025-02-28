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Мошенница продавала фальшивые билеты на концерты в Астане

Жительница Астаны, стремясь к легкой наживе, создала коварную схему обмана, воспользовавшись доверчивостью граждан.

В 2024 году она публиковала ложные объявления на популярном сайте «ОLХ», предлагая дешевые билеты на концерты, которые должны были пройти в столице. Потерпевшие, привлеченные заманчивыми ценами, переводили деньги — от 8 до 50 тысяч тенге — в надежде на выгодную покупку. Однако вместо настоящих билетов они получали лишь подделки.

Так, мошенница обманула 38 человек, нанеся ущерб на сумму свыше 500 тысяч тенге. В суде она признала свою вину и выразила раскаяние, указав, что на ее иждивении находится малолетний ребенок. В итоге, с учетом этих обстоятельств, ей было назначено наказание — 4 года ограничения свободы с принудительными работами.

Прокуратура города Астаны настоятельно рекомендует быть внимательными к подозрительным объявлениям в интернете и советует совершать покупки исключительно на проверенных и официальных платформах.