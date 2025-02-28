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Депутаты Башкирии хотят запретить усыновлять детей иностранцам из стран, где можно менять пол

Депутаты Башкирии запретят усыновлять детей гражданам стран, где можно менять пол.

Источник: Комсомольская правда

Граждане стан, в которых разрешено менять пол, не смог усыновлять детей. Такой запрет намерены ввести депутаты Башкирии. Соответствующие изменения в Семейный кодекс республики будут рассмотрены в первом чтении в марте.

— После принятия проекта граждане стран, где можно менять пол, не смогут быть усыновителями, опекунами и попечителями детей из республики, — говорится в документе.

Инициатива обусловлена заботой о детях и их безопасностью, заявил спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. По его словам, воспитание ребенка в традиционных ценностях является залогом их благополучия.

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