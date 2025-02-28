Следствие попросило арестовать фигурантов дела о теракте в Самаре

В региональном СУСК России уточнили, что мужчина скрылся с места происшествия на автомобиле под управлением другого мужчины. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), и пункту «а» части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Причастными к совершению преступлений оказались отец и сын.