Следствие попросило арестовать фигурантов дела о теракте в Самаре

САМАРА, 28 фев — РИА Новости. Самарский районный суд Самары получил ходатайство СК об аресте двух фигурантов дела о взрыве у здания правительства области, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в четверг рано утром мужчина бросил, предположительно, гранату на крыльцо правительства Самарской области, в результате разрыва которой была повреждена тротуарная плитка. Пострадавших нет.
В региональном СУСК России уточнили, что мужчина скрылся с места происшествия на автомобиле под управлением другого мужчины. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), и пункту «а» части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Причастными к совершению преступлений оказались отец и сын.
«Поступили материалы по делу, статьи 205 и 222.1 УК РФ. Получили ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум фигурантам», — сообщили в суде.