Троих подозреваемых из «Макфы» задержали за покушение на получение взятки

По версии следствия, с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025 года они планировали получить взятку за подписание договоров на поставку пшеницы и были задержаны после передачи первой части суммы в миллион рублей. Решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения, добавили в СК,