Троих подозреваемых из «Макфы» задержали за покушение на получение взятки

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Трое должностных лиц «Макфы» задержаны в Челябинске по делу о покушении на получение особо крупной взятки в 16 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.
«Следственными органами следственного управления СК России по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении директора по закупкам и снабжению и начальника службы закупа зерна акционерного общества “Макфа”, подозреваемых в покушении на получение взятки в особо крупном размере, а также менеджера службы закупа зерна названного акционерного общества, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере», — говорится в сообщении.
Отмечается, что директор по закупкам и начальник службы закупа зерна акционерного общества «Макфа» подозреваются в покушении на получение взятки свыше 16 миллионов рублей, а менеджер — в посредничестве.
По версии следствия, с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025 года они планировали получить взятку за подписание договоров на поставку пшеницы и были задержаны после передачи первой части суммы в миллион рублей. Решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании меры пресечения, добавили в СК,