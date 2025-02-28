Свердловчанина будут судить за реабилитацию нацизма

Как считает следствие, в мае и августе 2023 года на тот момент еще несовершеннолетний обвиняемый выложил в публичном сообществе одной из социальных сетей комментарии и изображения, в которых оправдывались идеология фашизма и нацизма и преступления немецких нацистов в годы Второй мировой войны. Кроме того, в публикациях отрицались факты, установленные приговором Международного военного трибунала.