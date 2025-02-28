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Адвокат из Самары попался на уловку мошенников и потерял 640 тысяч рублей

Мошенники убедили юриста из Самары перевести свои сбережения на «безопасный счет».

Источник: Комсомольская правда

В Самаре 31-летний адвокат попался на уловки телефонных мошенников и лишился крупной суммы денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Оказалось, что юристу позвонил неизвестный. Он представился сотрудником службы безопасности банка и заявил, что на имя адвоката пытаются оформить кредит. Собеседник уверенно называл банковские реквизиты, прислал «документ» о попытке мошенничества и убеждал в срочности ситуации. Под предлогом защиты денег он убедил мужчину перевести все средства на «безопасный счет».

Адвокат поверил телефонным мошенникам и в течение нескольких часов перевел мошенникам 640 тысяч рублей. Только позже мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Сейчас по данному факту завели уголовное дело, ведется расследование.