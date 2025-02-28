Адвокат из Самары попался на уловку мошенников и потерял 640 тысяч рублей

Оказалось, что юристу позвонил неизвестный. Он представился сотрудником службы безопасности банка и заявил, что на имя адвоката пытаются оформить кредит. Собеседник уверенно называл банковские реквизиты, прислал «документ» о попытке мошенничества и убеждал в срочности ситуации. Под предлогом защиты денег он убедил мужчину перевести все средства на «безопасный счет».