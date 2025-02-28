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Под Новосибирском третьеклассник умер от менингита

В школе введён карантин. Власти просят родителей не паниковать.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В рабочем посёлке Кольцово под Новосибирском ученик третьего класса скончался от менингита. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает портал «Прецедент» со ссылкой на главу наукограда Николая Красникова.

По словам мэра Кольцово, трагический инцидент произошёл накануне. 27 февраля 9-летнего мальчика на «скорой» доставили в больницу, где он скончался в отделении реанимации.

В рабочем посёлке проходят противоэпидемиологические мероприятия. Всех, кто контактировал с больным, отправили на карантин и вакцинируют от менингита. Среднюю и спортивную школы, которые посещал погибший, также закрыли на 10-дневный карантин и проводят дезинфекционные мероприятия.

«Прошу не паниковать, детей держать под присмотром, больных в школу не отправлять. При малейших признаках недомогания обращаться к педиатру», — обратился к землякам мэр Кольцово Николай Красников.

В пресс-службе регионального Роспотребнадзора и в Минздраве области на момент публикации инцидент не комментировали.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов рассказал о новом коронавирусе HKU5-CoV-2.

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