Под Новосибирском третьеклассник умер от менингита

В рабочем посёлке проходят противоэпидемиологические мероприятия. Всех, кто контактировал с больным, отправили на карантин и вакцинируют от менингита. Среднюю и спортивную школы, которые посещал погибший, также закрыли на 10-дневный карантин и проводят дезинфекционные мероприятия.