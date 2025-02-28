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Женщина погибла во врезавшемся в столб «Рено» под Волгоградом

В Новониколаевском районе произошло смертельное ДТП.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области в Новониколаевском районе утром 27 февраля произошла страшная авария. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, водитель за рулем «Рено Сандеро», двигаясь по улице Левченко, потерял управление над легковушкой и съехал в кювет. Машина перевернулась и врезалась в столб освещения.

К сожалению, пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась на месте до прибытия скорой помощи. Водитель был госпитализирован. Полицейские продолжают разбираться в причинах аварии.

За последние сутки сотрудники Госавтоинспекции Волгоградской области выявили 674 нарушения правил дорожного движения и задержали 12 нетрезвых водителей. Это подчеркивает актуальность проблемы соблюдения ПДД на дорогах региона.

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