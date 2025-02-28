Женщина погибла во врезавшемся в столб «Рено» под Волгоградом

В Волгоградской области в Новониколаевском районе утром 27 февраля произошла страшная авария. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, водитель за рулем «Рено Сандеро», двигаясь по улице Левченко, потерял управление над легковушкой и съехал в кювет. Машина перевернулась и врезалась в столб освещения.