Хозяин упавшего под Кстовом самолета мог солгать об угоне, боясь уголовного дела

По данным источников, полёт был согласован, однако у 58-летнего летчика Александра Матросова, который находился за штурвалом, не было прав на управление воздушным судном. По предварительной информации, он должен был провести демонстрационный полёт для потенциального покупателя самолёта Василия Овчарова. Однако вместо обычного облёта летчик решил выполнить фигуры высшего пилотажа, что привело к трагедии. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело.