На Кубани с начала года во время пожаров погиб 41 человек

С начала 2025 года сотрудники МЧС России ликвидировали 875 пожаров на Кубани. Из горевших помещений спасли 94 человека, эвакуировали 844. Не обошлось без жертв. Травмы получили 14 человек, погиб — 41.
«Большинство пожаров произошло в жилом секторе из-за неосторожного обращения с огнем, короткого замыкания электропроводки и электроприборов или нарушения требований эксплуатации отопительного оборудования», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Спасатели рекомендовали установить в комнатах пожарные извещатели, они оповестят об опасности. Также в МЧС посоветовали не заряжать гаджеты ночью, следить за электропроводкой и не забывать о профилактическом обслуживании газового и печного оборудования.