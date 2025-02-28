В Иркутске мужчина погиб на пожаре из-за неосторожного обращения с огнем

26 февраля в 21.20 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Халтурина в Иркутске. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались три человека. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
На момент прибытия первого пожарного подразделения горели кровля дома и квартира № 1. Звеном газодымозащитной службы в жилище был обнаружен погибший мужчина 1961 года рождения. Пожар ликвидировали 13 человек личного состава МЧС России с помощью четырех единиц техники на площади 77 кв. метров.
По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.