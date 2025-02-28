Бог уберег дважды. ФСБ предотвратила покушение на митрополита Тихона

У фигурантов следователи изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины с их фотографиями и измененными данными. На допросе выяснилось, что подорвать митрополита собирались его же помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович. Мужчины объяснили, что их завербовали летом 2024 года военные разведчики Украины для того, чтобы устроить теракт в Москве. По словам Поповича, кураторы угрожали расправиться с его семьей, если тот не примкнет к группировке. Иванкович разъяснил, что ликвидировать Тихона должны были еще в начале 2025 года, но планы сорвались из-за того, что задержали сообщника.