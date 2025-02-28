Бог уберег дважды. ФСБ предотвратила покушение на митрополита Тихона

Не первая попытка.
По информации ФСБ России, в Москве силовики предотвратили теракт в отношении крымского митрополита Тихона (Георгия Шевкунова). Преступление готовили военные разведчики ВСУ.
«По подозрению сотрудники ФСБ в столице России задержали жителя Украины и России. Против них правоохранители возбудили уголовное дело по статьям о подготовке теракта и незаконном обороте бомб». — проинформировал ТАСС.
У фигурантов следователи изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины с их фотографиями и измененными данными. На допросе выяснилось, что подорвать митрополита собирались его же помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович. Мужчины объяснили, что их завербовали летом 2024 года военные разведчики Украины для того, чтобы устроить теракт в Москве. По словам Поповича, кураторы угрожали расправиться с его семьей, если тот не примкнет к группировке. Иванкович разъяснил, что ликвидировать Тихона должны были еще в начале 2025 года, но планы сорвались из-за того, что задержали сообщника.
«Для осуществления плана задержанным через “тайники” кураторы передали взрывчатки. Приближенные хотели взорвать бомбу в Сретенском монастыре». — рассказали СМИ.
При проверке смартфонов задержанных, оперативники нашли свыше 70 украинских контактов. В списке был и номер пресс-секретаря ВСУ Маргариты Ревчаченко. По данным прессы, после террористического акта россиянин и украинец планировали скрыться за пределами России.
Пробили дно.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Георгий Шевкунов). Он родился 2 июля 1958 года в московской семье. Вот как о себе рассказал в своей книге Тихон:
«Меня крестили сразу после окончания института в 1982 году. Тогда мне было 24 года. Никто не знал был ли я крещен в детстве. В те годы такое случалось нередко: бабушки и тетушки часто крестили детей втайне от неверующих родителей».
По словам митрополита, к вере он пришел во время учебы во ВГИКе. Там, как вспомнил Тихон, было много прекрасных преподавателей, которые заставляли задуматься над главными вопросами жизни.
Сейчас Тихон — глава Крымской митрополии, правящим архиереем Симферопольской и Крымской епархии, также он руководит комиссии по взаимодействию РПЦ с музейным сообществом. Кроме того, Тихон — сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы, председатель Патриаршего совета по культуре.
Покушение на митрополита в соцсетях прокомментировал священник и блогер Павел Островский. Он назвал теракт «пробитием властями Украины дна мерзости и глупости».
«Мерзости — потому что это не только чистой воды терроризм, а еще и потому, что хотели сделать как можно больнее, что свойственно уже только откровенным маньякам. Глупости — потому что в России не так много людей, которые в полной мере вокруг себя консолидируют общество; и митрополит Тихон конечно же один из них». — заявил Островский.
Также он написал в Сети, что, если террористы из Киева хотели как-то запугать русских терактом, то только сильнее сплотили людей, и раскрыли свое истинное лицо.
«А если этой неудавшейся мерзостью хотели сорвать начавшиеся переговоры о перемирии, то только наоборот дали русским дипломатам лишние доводы занять более принципиальную позицию. Свои же позиции на переговорах ослабили, так как с террористами мало кто хочет особо связываться». — сказал отец Павел.