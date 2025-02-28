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Двое казахстанцев погибли на Украине: КНБ завершил расследование

Смерть на войне.

Комитет национальной безопасности Казахстана прокомментировал факт гибели двух жителей Восточно-Казахстанской области, участвовавших в войне на территории Украины, передаёт BaigeNews.kz.

«Департаментом КНБ по ВКО завершено досудебное расследование. Материалы направлены в суд № 2 Усть-Каменогорска. В соответствии с частью 1 статьи 201 УПК, иная информация разглашению не подлежит», — сообщил начальник подразделения КНБ Бектенов в ответе на запрос редакции.

По имеющимся данным, погибшие в 2024 году выехали в Россию, где впоследствии приняли участие в иностранном вооружённом конфликте. В результате полученных ран они скончались в Донецкой области, после чего их тела были доставлены в Усть-Каменогорск.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая массивная кровопотеря, вызванная повреждениями от взрывов и осколков.

В 2025 году суд № 2 Усть-Каменогорска прекратил уголовное производство по статье 172 УК РК «Участие в иностранных вооружённых конфликтах» в связи с гибелью обвиняемых.