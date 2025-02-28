Водитель иномарки в Уфе сбил семилетнего мальчика

Все случилось в шестом часу вечера на улице Пушкина. 28-летний водитель «Киа Рио» двигался в сторону улицы Ленина и сбил семилетнего ребенка.
Малыша доставили в больницу — врачи оказали ему помощь и отпустили восстанавливаться домой.
Вчера, 27 февраля, в столице Башкирии под колеса иномарки попал ребенок, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Все случилось в шестом часу вечера на улице Пушкина. 28-летний водитель «Киа Рио» двигался в сторону улицы Ленина и сбил семилетнего ребенка.
Малыша доставили в больницу — врачи оказали ему помощь и отпустили восстанавливаться домой.