Мужчина сел в «попутку» и вскоре погиб в Иркутской области

52-летний мужчина сел в «попутку» и вскоре погиб. Это произошло вечером 27 февраля на 118 километре автодороги «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» — между поселками Ользоны и Люры Баяндаевского района. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Приангарья.
Иномарка Nissan AD на скорости въехала в бетонное ограждение, которое установили на время ремонта моста через реку Каменка. За рулем находился 50-летний водитель, который был вусмерть пьян. Количество алкоголя в выдыхаемом им воздухе в 4 раза превышало норму.
Его пассажир получил серьезные травмы и скончался на месте. Автомобилиста-нарушителя доставили в больницу.