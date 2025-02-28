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Мужчина сел в «попутку» и вскоре погиб в Иркутской области

Иномарка врезалась в бетонное ограждение в Баяндаевском районе, пассажир погиб.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

52-летний мужчина сел в «попутку» и вскоре погиб. Это произошло вечером 27 февраля на 118 километре автодороги «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово» — между поселками Ользоны и Люры Баяндаевского района. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Приангарья.

Иномарка Nissan AD на скорости въехала в бетонное ограждение, которое установили на время ремонта моста через реку Каменка. За рулем находился 50-летний водитель, который был вусмерть пьян. Количество алкоголя в выдыхаемом им воздухе в 4 раза превышало норму.

Его пассажир получил серьезные травмы и скончался на месте. Автомобилиста-нарушителя доставили в больницу.