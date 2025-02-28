Мужчина сел в «попутку» и вскоре погиб в Иркутской области

Иномарка Nissan AD на скорости въехала в бетонное ограждение, которое установили на время ремонта моста через реку Каменка. За рулем находился 50-летний водитель, который был вусмерть пьян. Количество алкоголя в выдыхаемом им воздухе в 4 раза превышало норму.